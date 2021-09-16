Беременная Нюша отдыхает в Париже с дочерью

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

16 сентября 2021, 08:56 Анастасия Иванова

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Певица и ее муж Игорь Сивов сейчас находятся в приятном ожидании второго ребенка. Чтобы время ожидания наполнить приятными моментами, Нюша решила путешествовать. На днях звезда отдохнула на Кипре, ну а после курортного отпуска рванула с дочерью Симбой в Париж. Снимками из этой поездки исполнительница недавно поделилась со своими подписчиками.

И хотя Нюша не удержалась от типичного инстаграмного снимка на фоне модного ресторана, похоже, что основная программа отпуска больше учитывает интересы ее маленькой дочки.

Погода была дождливая, но это не помешало маме с дочерью поехать в Диснейленд. Путешественницы уделили время не только аттракционам, но и шопингу в сувенирных магазинах, где Симба выбирала игрушки на свой вкус.

Особое внимание девочка обратила на своего тезку - Симбу. Она с удовольствием фотографировалась с плюшевым героем мультфильма «Король Лев».

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