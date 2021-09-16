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Ангелине Вовк исполняется 79 лет

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Ангелине Вовк исполняется 79 лет
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня народной артистке и телеведущей Ангелине Вовк исполняется 79 лет. Спустя много лет работы на телевидении Вовк остаётся одной из любимых публикой.

Ангелина Вовк родилась 16 сентября 1942 года в городе Тулун. Во время войны её отец погиб, разбившись на самолёте. Он был летчиком-истребителем. После смерти отца Ангелина с матерью переехали в Москву, там мать работала бухгалтером.

После школы девочка окончила актёрский факультет ГИТИС и работала в доме моделей, проходила режиссерскую практику на Шаболовке.

Ангелина прошла дикторские курсы и её приняли на работу в отдел Центрального телевидения СССР. Она очень не любила читать новости из-за плохого зрения, ей трудно давались удержать серьёзность и не заулыбаться в эфире. Поэтому ей пришлось покинуть должность и уйти на детскую передачу «Спокойной ночи, малыши».

Сейчас Ангелина Вовк ежегодно проводит детский фестиваль «Песенка года» на берегу Чёрного моря.

Ведущая и актриса дважды была замужем. Её первым мужем был диктор Центрального телевидения Геннадий Чёртов. Вторым избранником стал художник киностудии в Чехии Индржих Гец. Они состояли в браке с 1982 по 1995 год.

Сейчас Вовк находится в отношениях с ведущим Михаилом Кунициным.

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