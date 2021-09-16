«Главное — не быть человеком, а оставаться им»: Евгению Петросяну исполнилось 76 лет

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16 сентября 2021, 06:59 Наталья Полянская

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Евгений Ваганович Петросян родился в 16 сентября 1945 года в городе Баку. Настоящая фамилия юмориста – Петросянц. Отец Евгения был преподавателем математики, а мать домохозяйкой. С детства мальчик мечтал об известности и сцене. В школьные годы он выступал в домах культуры со стихами и баснями. После школы Петросян окончил Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. А с 17 лет начал работать на сцене.

С 1969 по 1989 год служил в Москонцерте. В 1973 году стал одним из организаторов программы «Трое вышли на эстраду». Также он ставил несколько спектаклей в Московском театре эстрады: «Дураки мы все», «Монологи» и «Бенефис». Петросян использует музыкальные пародии и эстрадную клоунаду.

В 1979 году артист стал основателем театра эстрадных миниатюр Петросяна. В 1985 году окончил ГИТИС по специальности эстрадной режиссуры. Через 3 года стал ведущим артистов «Московского концертного ансамбля эстрадных миниатюр». Больше всего народный артист известен своей передачей «Кривое зеркало».

Личная жизнь Петросяна очень насыщенная. Юморист 5 раз состоял в браке. Его первая жена погибла в аварии. Второй женой стала дочь оперного певца Анна Козловская, но их брак просуществовал лишь полтора года. Третьей женой стала искусствовед Людмила. Четвёртой дамой сердца Петросяна стала его коллега по цеху Елена Степаненко. Они прибыли в браке 33 года, но Степаненко подала в 2018 году на развод. Пятой женой оказалась Татьяна Брухунова, она является концертным директором артиста. В прошлом году Татьяна родила Евгению сына, которого молодожёны назвали в честь деда Евгения.

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