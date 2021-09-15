Ксения Бородина лечится после отравления

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 сентября 2021, 19:25 Анастасия Иванова

Фото: instagram.com

Ведущая на днях обмолвилась в личном блоге, что ей очень хотелось шаурмы. Ксения отправилась на поиски самой вкусной, но это закончилось для нее неприятно.



Бородина продемонстрировала вкусность подписчикам, а потом с аппетитом поела. Но через какое-то время почувствовала себя очень плохо. Поклонники сразу догадались: со звездой что-то случилось, потому что она перестала активничать в соцсетях.



Несколько часов назад телеведущая рассказала, что случилось: «Показала вам шаурму, и какая-то... меня сглазила! С 4 утра плохо, капельницы до 12 дня... Вчера весь день спала».



Ксения добавила, что несмотря на рабочие планы, приняла решение отлежаться дома и полностью восстановиться, так как отравление оказалось сильным. «Буду приходить в себя», - сказала Бородина.

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