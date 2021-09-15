Поклонники раскритиковали новый образ Хилькевич

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 сентября 2021, 19:14 Анастасия Иванова

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Актрису все привыкли видеть в образе милой блондинки. Светлые локоны подчеркивали ее естественную красоту, молодость и нежный характер Анны. Звезда сериала «Универ» приняла решение отойти от привычного амплуа и кардинально изменила внешний вид: она стала брюнеткой.

«Как из фильма ужасов!», «Точно не идет! Сразу постарела», «Блондинкой лучше!», «Не ваш цвет, старит сразу лет на десять»,- жестко высказали свое мнение подписчики.

Однако, это всего лишь парик, поэтому Хилькевич легко вернет привычный цвет волос.

Анна Хилькевич постоянно испытывает на себе давление хейтеров. Интернет-пользователи находят любой повод, чтобы уколоть артистку, но та весьма удачно сопротивляется негативу. За всю ее историю карьеры недоброжелатели успели обсудить не только внешность Анны, но и личную жизнь.

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