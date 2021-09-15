Лайма Вайкуле рассказала, что вопроса «обязательно иметь детей» у неё не стояло

Певица Лайма Вайкуле - собачница. Артистка не просто держит собак, а любит за ним наблюдать. Своего французского бульдога Вайкуле возила на операцию в Германию. По словам певицы, собаки - самые беззащитные и самые верные, показатель человечности — отношение к животному. 67-летняя Лайма Вайкуле намерена построить в Латвии большой собачий парк на берегу моря.
В Юрмале, где живёт певица, нельзя гулять на пляже с собаками. Она же собирается добиться, чтобы в парке можно было гулять у моря с собаками. Для людей сделать вход платный, собакам — нет.
Вайкуле нередко задают вопрос о детях. Певица могла бы иметь своего ребёнка. На так сложилась жизнь, детей у неё нет.
Она собиралась усыновить малыша. Но все было против, возникали определенные нюансы.
Артистка рассказала, что вопроса "обязательно иметь детей" не стояло,- сообщает "Телепрограмма". Певица считает, что у артистов, кто имеет детей и действительно ими занимается, а не отдает на откуп няням и бабушкам, обычно возникают проблемы.
Как полагает Лайма Вайкуле, очень мало артистов, у которых с детьми все хорошо. Они никого не осуждаю. "Но я не успевала даже собак выращивать. Куда мне детей?" - высказалась певица.
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