Уличный стиль Дженнифер Энистон

Пару дней назад, когда все фотографы устремились на Met Gala, Дженнифер Энистон сфотографировали на улице в Лос-Анджелесе. Актриса вышла в свет в длинном синем сарафане и в босоножках на шпильке.
В руке Дженнифер держала бежевую сумку и бутылку с водой. Звезда говорила, что пьет очень много воды, что помогает ей сохранять молодость и поддерживать стройную фигуру. Рядом с Энистон шел ее ассистент, который нес в руках платье знаменитости. Актрису засняли как раз в тот момент, когда она направлялась на съемки шоу Джимми Киммела, на котором уже появилась в другом образе.
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