Краснов незадолго до смерти рассказал о «выходках» Аллы Пугачевой

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15 сентября 2021, 08:42 Анастасия Иванова

Фото: Алла Пугачева - @primadonna_alla

Как известно, Примадонна бывает очень требовательной и сработаться с ней получается не у всех. Зачастую Пугачева ставит перед помощниками чуть ли не невыполнимые задачи и настаивает на их исполнении. Это качество помогло ей стать главной звездой эстрады, но терпеть такое поведение было сложно даже друзьям Аллы.



Сценограф Борис Кравцов незадолго до смерти рассказал журналистам о том, что становился свидетелем разнообразных выходок Аллы Борисовны.

Было и такое, что в разгар жарких споров исполнительница могла применить даже физическую силу: «Алле Борисовне вдруг понадобилась арка-проход, причем в самом неподходящем месте. Прямо ей об этом сказал, за что получил такую встряску! В прямом смысле. Пугачева принялась трясти меня за грудки, да еще с такой силой, что я опешил».



Однако Борис подчеркивал, что, не смотря на ее резкость и странности, Пугачева добилась народной любви заслужено и является большой личностью.





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