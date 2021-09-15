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Сын Гагариной перестал общаться с ее бывшим мужем

, 08:38

Сын Гагариной перестал общаться с ее бывшим мужем
Фото взято из интернета

Еще в конце прошлого года Полина Гагарина развелась с Дмитрием Исхаковым. Хотя брак можно считать распавшимся раньше. Хоть бывшие супруги и уверяли, что остались друзьями, общаются они сейчас крайне мало.

Но Исхаков поддерживает контакт с детьми. У Дмитрия и Полины есть общая дочь Мия, которой весной исполнилось четыре года. Хоть он и живет отдельно, но максимально старается больше времени проводить с девочкой - всегда на связи и водит ее на кружки.

А со старшим сыном певицы, отцом которого является актер Петр Кислов, фотограф общается мало. Дмитрий связывает это не только с разводом, но и с тем, что парень теперь подросток, ему хочется показать характер. «Андрею 13, он отдалился от меня. Но это нормально», - признался бывший муж Гагариной.







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