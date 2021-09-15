Сын Гагариной перестал общаться с ее бывшим мужем

Еще в конце прошлого года Полина Гагарина развелась с Дмитрием Исхаковым. Хотя брак можно считать распавшимся раньше. Хоть бывшие супруги и уверяли, что остались друзьями, общаются они сейчас крайне мало.
Но Исхаков поддерживает контакт с детьми. У Дмитрия и Полины есть общая дочь Мия, которой весной исполнилось четыре года. Хоть он и живет отдельно, но максимально старается больше времени проводить с девочкой - всегда на связи и водит ее на кружки.
А со старшим сыном певицы, отцом которого является актер Петр Кислов, фотограф общается мало. Дмитрий связывает это не только с разводом, но и с тем, что парень теперь подросток, ему хочется показать характер. «Андрею 13, он отдалился от меня. Но это нормально», - признался бывший муж Гагариной.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.