Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Ксения Собчак дала свой ответ Инстасамке

, 08:31

Ксения Собчак дала свой ответ Инстасамке
Фото взято из интернета

Недавно в соцсетях молодая рэперша Инстасамка рассказала, что хотела бы приехать на интервью к Собчак, но побоялась это делать, так как не считает себя слишком умной. Зато считает себя красивой.

Как думает Дарья Затеева, именно этот факт может помешать качественному общению с известной телеведущей.

«Я боюсь идти на интервью к Собчак. Она сожрет меня за мою красоту. У нас уже были запланированы съемки, но я с них сбежала. Если бы мне еще и такие мозги, как у Собчак, было бы круто. Но я красивая, а Собчак умная. Как-то так», - считает Инстасамка.

Похоже, что данная история сильно взбудоражила Ксению. Журналистка не только написала ответ сбежавшей героине, но и даже сняла короткое видео, где предстала в образе монстра.

«Недостатки у меня, конечно, есть, но молодых дев пока не жру. Да и вообще напомню - умная женщина не может быть некрасивой», - ответила Собчак.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Климкин: Украина окажется «в российском полуокружении» в случае «поглощения» Москвой Белоруссии

Климкин: Украина окажется «в российском полуокружении» в случае «поглощения» Москвой Белоруссии

Украина окажется «в российском полуокружении» в случае «поглощения» Москвой Белоруссии. С соответствующим предупреждением в разговоре со СМИ выступил Павел Климкин, бывший руководитель украинского МИД.

Аргументы НеделиАвторы АН

Экономика

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Здоровье

Политика

Политика

Общество

В мире