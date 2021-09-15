Ксения Собчак дала свой ответ Инстасамке

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15 сентября 2021, 08:31 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Недавно в соцсетях молодая рэперша Инстасамка рассказала, что хотела бы приехать на интервью к Собчак, но побоялась это делать, так как не считает себя слишком умной. Зато считает себя красивой.



Как думает Дарья Затеева, именно этот факт может помешать качественному общению с известной телеведущей.



«Я боюсь идти на интервью к Собчак. Она сожрет меня за мою красоту. У нас уже были запланированы съемки, но я с них сбежала. Если бы мне еще и такие мозги, как у Собчак, было бы круто. Но я красивая, а Собчак умная. Как-то так», - считает Инстасамка.



Похоже, что данная история сильно взбудоражила Ксению. Журналистка не только написала ответ сбежавшей героине, но и даже сняла короткое видео, где предстала в образе монстра.



«Недостатки у меня, конечно, есть, но молодых дев пока не жру. Да и вообще напомню - умная женщина не может быть некрасивой», - ответила Собчак.





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