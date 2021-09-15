Бузова поступает в МГУ

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15 сентября 2021, 08:22 Анастасия Иванова

Фото взято из instagram @buzova86

Ранее Ольга выступила на сцене МХАТа, чем вызвала бурю негодования среди театральных деятелей. Бузова же в свою очередь старается не обращать внимания на критику и продолжает ставить себе новые цели. Недавно артистка сообщила, что планирует получать еще одно образование.



Певица поделилась с поклонниками неожиданной новостью - она решила поступать в МГУ. На это звезду неожиданно вдохновил сериал «Историк» на ТВ-3. «Я стала читать больше про историческую цикличность и была просто в шоке. Почему никто и никогда в школе не рассказывал мне так об истории? В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ. Что думаете? Есть у меня среди подписчиков выпускники этого факультета?» - написала в своем инстаграме Ольга Бузова.

Некоторые пользователи сети поддержали исполнительницу в данном решении, и даже нашлись те, кого Ольга подтолкнула к изучению истории: «Не интересовалась особо никогда этим, но теперь хочется почитать. Спасибо за совет, Оль»; «Ты вообще отдыхаешь? Откуда столько энергии».

Однако нашлись и те, кто скептически отнесся к задумке Бузовой, даже с иронией: «Куда тебе? На «ДОМе-2» ты элементарно не знала, когда была Великая Отечественная война!»

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