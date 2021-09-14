Холост, поэтому счастлив: Сергею Дроботенко 52 года

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14 сентября 2021, 10:11 Наталья Полянская

Взято из интернета

Многие знают Сергея Дроботенко по его участию в юмористических передачах «Смехопанорама» и «Аншлаг». Сегодня актёру и юмористу исполняется 52 года.

Сергей Дроботенко родился 14 сентября в 1969 году в городе Днепропетровск. Через 3 года после его рождения родители переехали в Омск. После окончания школы он поступил в Омский институт инженеров транспорта. В 19 лет Дроботенко ушёл в армию и служил в танковых войсках. С 1990 года участвовал в КВН. После окончания службы и ВУЗа Сергей стал преподавать электротехнику в лицее Омска, работал ди-джеем на радио «Европа Плюс Омск».

С 1995 по 1997 год Дроботенко учился в студии актёрского мастерства. А в 1996 уже дал свой первый сольный концерт в Дворце культуры.

Позже он переехал в Москву и связался с Евгением Петросяном, который уже через полгода предложил актёру выступить на «Смехопанораме». В 1999 году становится лауреатом конкурса «Кубок юмора 99».

В 2005 году выступал с Максимом Галкиным в шоу Михаила Задорнова.

Артист является холостяком, хотя ему и приписывали роман с Еленой Воробей. Свою личную жизнь актёр комментирует так: «Семейное положение: пока холост, поэтому в семейной жизни пока счастлив.»

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