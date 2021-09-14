Семейная ссора: Александр Борисов заявил о жестокости дочери Даны

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

14 сентября 2021, 09:04 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Отец Даны рассказал в телешоу о травмах, полученных им недавно. Александр сообщил, что дочь спустила его с лестницы, когда он пришел попросить деньги на лекарства. Во время конфликта Борисов упал и получил травмы лица.

Родственник ведущей рассказал, что она не вызвала ему скорую помощь после падения с лестницы. Дана якобы смотрела и смеялась над ним вместе со своей мамой.

«Я упал. Они видели, что я лежу лицом вниз. Стал просить, чтобы вызвали скорую помощь, но они посмеялись. Дана подбадривала свою маму»,- рассказал Александр в студии шоу «На самом деле».

Позже он пошел в парк, где ему стало хуже. Тогда отцу ведущей уже пришлось обратиться к медикам. Борисова, по словам Александра, отказалась принимать участие в его госпитализации, назвав его аферистом.

Теледива все обвинения в свой адрес отрицает. Она уверяет, что отец получил травмы не на лестнице, а в другом месте. Дана настаивает, что ее отец постоянно придумывает разные истории для того, чтобы вымогать у неё деньги.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости