Волочкова возмутила общественность снимками у храма
14 сентября 2021, 08:59 Анастасия Иванова
Есть люди, которые уже присылки к эпатажным выходкам Анастасии Волочковой, но остались и те, кто все еще возмущается поведением балерины.
Недавно Волочкова задела чувства верующих людей, придя в храм в неподобающем виде. Речь идет об образе, который Волочкова подобрала в день рождения своей крестницы. Анастасия рассказала, что отвела Элизу в Никольский храм, где находится икона святой Елисаветы.
Балерина выложила в инстаграм фото, где на фоне храма позирует в рваных джинсах. Многие указали звезде на ошибку и попросили её внимательнее относиться к правилам, которых придерживаются другие прихожане.
«Стыд какой!», «В таких штанах только по церквям и ходить, о внутреннем содержании вообще молчу», - ругают Волочкову интернет-пользователи.
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