Саша Черно решилась на операцию по уменьшению желудка

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

14 сентября 2021, 08:53 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Подкопы и шутки про лишний вес Саша слышала очень часто. Из-за этого она не могла долгое время построить отношения с мужчинами, а когда нашла мужчину, сама стала устраивать истерики по этому поводу.

Тяжелее всего пришлось во время беременности. Александра вспоминает, что сильно набрала и все еще не может сбросить набранные килограммы. Однако, лишний вес не мешает девушке сниматься в пикантных фотосессиях и выкладывать снимки в свои соцсети.

Но все-таки Саша решила не оставлять все как есть. Она решилась на операцию по уменьшению желудка. Уже есть несколько хирургов, готовых помочь ей решить многолетнюю проблему и сделать жизнь лучше.

«Страшно, но жиреть еще больше страшнее. Мне не верится, что через год я уже буду стройной и красивой. И вновь вернется моя изюминка, грациозность, женственность, уверенность в себе, флирт. Мне очень важно чувствовать себя женщиной, ловить на себе взгляды»,- заявляет Черно.

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