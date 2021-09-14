Ольга Серябкина впервые скоро станет мамой

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14 сентября 2021, 08:46 Анастасия Иванова

Взято из instagram @seryabkina

Бывшая солистка группы Serebro рассекретила свою первую беременность. Новость о том, что они с супругом бизнесменом Георгием Начкебия ждут ребенка, певица рассказал еще в интервью Tatler.

«Только когда вышла замуж, поняла, что хочу иметь полноценную семью. С ребенком у нас получилось достаточно быстро - мы почувствовали готовность, и все сложилось. Новость была очень радостная - и неожиданная. Мы были по-настоящему счастливы, потому что очень хотели этого»,- поделилась Ольга.

36-летняя Ольга Серябкина призналась, что уже знает пол ребенка и даже выбрала ему имя. Однако раскрывать такие подробности пока не стала. Экс-солистка группы также сообщила, что рожать планирует в Москве. По предварительным данным, малыш должен появиться уже к концу года. Зато Ольга рассказала, какой мамой себя видит: «Я не хочу доминировать над ребенком. Мне кажется, в воспитании очень важно не давить. В нас всех с рождения уже заложен какой-то характер и личность».

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