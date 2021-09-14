Модный показ в Нью-Йорке и дерзкая фотосессия с Кэндис Свейнпол: Ирина Шейк работает без перерыва
14 сентября 2021, 08:41 Анастасия Иванова
Модный сезон только недавно стартовал, а топ-модель Ирина Шейк уже забыла слово «отдых». Звезда подиума приняла участие в нескольких показах в рамках Недели моды в Нью-Йорке, которая уже успела закончиться в минувшее воскресенье. Модель вышла на подиум в последний день мероприятия. Она стала звездой показа Staud.
В то время как Шейк дефилировала по подиуму, в сети появились новые кадры с ее фотосессии. Ирина стала героиней нового выпуска CR Fashion Book. Вместе с ней участие в фотосессии приняла модель Кэндис Свейнпол. Из звезд мира моды получился дерзкий и горячий дуэт, ведь на съемках модели позировали в весьма откровенных и сексуальных нарядах.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.