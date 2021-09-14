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Модный показ в Нью-Йорке и дерзкая фотосессия с Кэндис Свейнпол: Ирина Шейк работает без перерыва

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Модный показ в Нью-Йорке и дерзкая фотосессия с Кэндис Свейнпол: Ирина Шейк работает без перерыва
Взято из интернета

Модный сезон только недавно стартовал, а топ-модель Ирина Шейк уже забыла слово «отдых». Звезда подиума приняла участие в нескольких показах в рамках Недели моды в Нью-Йорке, которая уже успела закончиться в минувшее воскресенье. Модель вышла на подиум в последний день мероприятия. Она стала звездой показа Staud. 

В то время как Шейк дефилировала по подиуму, в сети появились новые кадры с ее фотосессии. Ирина стала героиней нового выпуска CR Fashion Book. Вместе с ней участие в фотосессии приняла модель Кэндис Свейнпол. Из звезд мира моды получился дерзкий и горячий дуэт, ведь на съемках модели позировали в весьма откровенных и сексуальных нарядах.

 

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