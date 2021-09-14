Эми Уайнхаус: как алкоголь погубил певицу

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

14 сентября 2021, 06:48 Наталья Полянская

Фото взято из интернета

Эми Уайнхаус сегодня могла бы отметить свой 38 день рождения, но, к сожалению, певицы не стало в 2011 году. Она поражала слушателей своим миксом музыкальных жанров и необычным вокалом.

Эми родилась 14 сентября 1983 года в Лондоне в семье таксиста и фармацевта. Вся семья любила музыку, особенно джаз. В школе девочка собрала свою рэп-группу. А в 12 лет поступила в театральную школу. Через 2 года она уже стала писать песни и связалась с наркотиками. После чего стала работать с World Entertainment News Network в джаз-группе. В 16 лет Эми начала сольную карьеру, её менеджером был 19-летний Ник Шиманский.

В 2003 году вышел её первый сольный альбом «Frank». Он сразу же стал платиновым. Уайнхаус была не совсем им довольна. Тогда она выпустила следующий альбом под названием «Back to Black». Он был наполнен настроением певицы и атмосферными джазовыми мотивами. В 2007 году этот альбом был объявлен бестселлером и стал самым популярным среди пользователей iTunes. Публичность и папарацци делали жизнь артистки невыносимой. Она стала употреблять тяжёлые наркотики и впала в депрессию. Вечные побои со стороны мужа и запрещённые вещества сказывались на здоровье Эми.

Эми Уайнхаус была очень яркой и выделяются среди общей массы певцов личностью. Но пристрастие к алкоголю и наркотиком её погубило. Её муж не препятствовал дурным привычками Эми. Они вместе принимали наркотических вещества. Доходило до того, что они вместе хотели совершить самоубийство. Супруг Эми, с которым она в последствие развелась, подавлял её, унижал и многократно избивал.

Известно, что за небольшое количество времени до своей смерти Эми Уайнхаус хотела удочерить 10-летнюю девочку, но этого так и не случилось. Певица не обрела свое счастье и покинула этот мир. По некоторым данным известно, что скончалась Эми не от передозировки запрещённые веществами, а от сильной алкогольной интоксикации. В её квартире в Лондоне было найдено 3 опустошенные бутылки водки.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости