Виктория Боня cделала «комплимент» знаменитому продюсеру Яне Рудковской: «Ты поправилась?»

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13 сентября 2021, 22:07 Источник: Телепрограмма

Яна Рудковская, фото: vk.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская проводит отпуск в Турции. У супруги олимпийского чемпиона, тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко шикарный номер в пятизвездочном отеле в Кемере.

В отеле имеется несколько частных вилл с отдельным выходом к морю. Именно такую снимает Яна Рудковская, с собственным пляжем, чтобы укрыться от посторонних взглядов.

Рудковская - известная модница и предпочитает определенные бренды в одежде. Продюсер привезла на отдых оригинальные пляжные комплекты,- сообщает "Телепрограмма".

На одном фото, которое Яна выложила в Инстаграм, она запечатлена в малиновом купальнике с рюшей по вертикали. Подписчики Рудковской осыпали её комплиментами. Телеведущая Виктория Боня тоже заметила красивый пляжный наряд Яны и задала ей вопрос: "Ты поправилась?". "Викуля, в каком месте?" — спросила Рудковская Боню.

Редко какой женщине понравится такой вопрос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

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