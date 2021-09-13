Виктория Боня cделала «комплимент» знаменитому продюсеру Яне Рудковской: «Ты поправилась?»

Продюсер Яна Рудковская проводит отпуск в Турции. У супруги олимпийского чемпиона, тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко шикарный номер в пятизвездочном отеле в Кемере.
В отеле имеется несколько частных вилл с отдельным выходом к морю. Именно такую снимает Яна Рудковская, с собственным пляжем, чтобы укрыться от посторонних взглядов.
Рудковская - известная модница и предпочитает определенные бренды в одежде. Продюсер привезла на отдых оригинальные пляжные комплекты,- сообщает "Телепрограмма".
На одном фото, которое Яна выложила в Инстаграм, она запечатлена в малиновом купальнике с рюшей по вертикали. Подписчики Рудковской осыпали её комплиментами. Телеведущая Виктория Боня тоже заметила красивый пляжный наряд Яны и задала ей вопрос: "Ты поправилась?". "Викуля, в каком месте?" — спросила Рудковская Боню.
Редко какой женщине понравится такой вопрос.
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