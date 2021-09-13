Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Виктория Боня cделала «комплимент» знаменитому продюсеру Яне Рудковской: «Ты поправилась?»

, 22:07 Источник: Телепрограмма

Виктория Боня cделала «комплимент» знаменитому продюсеру Яне Рудковской: «Ты поправилась?»
Яна Рудковская, фото: vk.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская проводит отпуск в Турции. У супруги олимпийского чемпиона, тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко шикарный номер в пятизвездочном отеле в Кемере.

В отеле имеется несколько частных вилл с отдельным выходом к морю. Именно такую снимает Яна Рудковская, с собственным пляжем, чтобы укрыться от посторонних взглядов.

Рудковская - известная модница и предпочитает определенные бренды в одежде. Продюсер привезла на отдых оригинальные пляжные комплекты,- сообщает "Телепрограмма".

На одном фото, которое Яна выложила в Инстаграм, она запечатлена в малиновом купальнике с рюшей по вертикали. Подписчики Рудковской осыпали её комплиментами. Телеведущая Виктория Боня тоже заметила красивый пляжный наряд Яны и задала ей вопрос: "Ты поправилась?". "Викуля, в каком месте?" — спросила Рудковская Боню.

Редко какой женщине понравится такой вопрос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

Сенатор Гумерова заявила о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей

Сенатор Гумерова заявила о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей в пяти регионах России.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире

Культура

Общество

Общество

Общество

В мире

В мире

Туризм

Общество

Общество

Туризм