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13 сентября 2021, 20:12 Источник: Teleprogramma.pro

Павел Артемьев, фото: vk.com/art.pasha

Певец и актёр, бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев раскрыл, почему не общается с бывшими участниками «Фабрики звезд». Артемьев сейчас снимается в кино и продолжает петь.

Недавно он снялся в сериал «Историк» в роли преподавателя истории в вузе, не только учит студентов, но и рисует комиксы, издает их под псевдонимом Хантер и разгадывает преступления, в которых, казалось бы, нет никаких улик,- сообщает «Телепрограмма».

По признанию Артемьева, с бывшими участниками «Фабрики звезд» он не общается, отношений с ними нет. Как сказал бывший участник проекта, общения нет, поскольку все разные люди, и жизнь всех разнесла по разным сторонам.

Павел Артемьев рассказал, что немного общается с ребятами из группы «Корни». Они поздравляют друг друга с самыми важными праздниками. С Ириной Тоневой общения нет. «Но не потому, что мы враги, а потому что у нас совершено разные судьбы. И это замечательно»,- поделился Артемьев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pasha Artemiev / Паша Артемьев (@artpasha)

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