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Стал известен пол ребенка Шнурова от молодой жены

, 11:13

Стал известен пол ребенка Шнурова от молодой жены
Фото взято из интернета

Сергей Шнуров не афиширует подробности своего брака с Ольгой Абрамовой, которая младше его на 18 лет. Бывший лидер группы «Ленинград» даже не объявил о рождении ребенка.

Еще в декабре прошлого года было известно, что артист готовится стать отцом. Но новости о радостном событии так и не было. В начале лета в СМИ прошел слушок, что ребенок в семье Шнурова появился на свет, но пол и имя держались в секрете.

Стало известно, что певец стал отцом еще одного мальчика. Об этом Сергей рассказал лично во время фестиваля «Таврида». Знаменитость выступил перед молодыми спортсменами, художниками и музыкантами. Он ответил на вопросы присутствующих и признался, что семья - главный приоритет в его жизни на данный момент.

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