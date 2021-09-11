Нюша рассказала, как поддерживает форму во время второй беременности

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11 сентября 2021, 11:10 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Совсем скоро в семье певицы и ее мужа Игоря Сивова случится пополнение. Во время второй беременности Нюша учла свой предыдущий опыт и решила сразу заботиться о фигуре. Исполнительница придерживается определенного графика тренировок и выбирает подходящие виды нагрузок, которые позволяют ей поддерживать себя в форме в период ожидания ребенка.



В инстаграме звезда рассказала, что подобрала для себя подходящие тренировки, ходит на аквааэробику, занимается на специальном гимнастическом мяче и выполняет асаны из йоги. Наша выложила фотографии, которые были сделаны во время домашних практик. А также она рассказала о нюансах йоги для беременных. Знаменитость отметила, что будущим мамам не стоит делать прыжки во время занятий и выполнять асаны, в которых создается давление на живот или напряжение мышц брюшного пресса. От дыхательных техник с учащенным дыханием или его задержкой в период беременности тоже лучше воздержаться.



«И еще один нюанс. Длительное статическое выполнение асан также стоит исключить, потому что это провоцирует застойные явления, отеки и варикозную болезнь. Прекрасная альтернатива - мягкая динамическая практика. Она позволяет будущей маме чувствовать себя замечательно», - поделилась своим опытом певица.



Но Нюша также уточнила, что перед такими физическими нагрузками стоит обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.





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