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Дочь Заворотнюк скрывает личность возлюбленного

, 11:06

Дочь Заворотнюк скрывает личность возлюбленного
Фото взято из instagram @anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк много раз говорила, что ее сердце занято. Личность возлюбленного дочь актрисы не раскрывает. Но сегодня решила поделиться с поклонниками подробностями романа. Выяснилось, что пара вместе уже много лет.

Анна поделилась радостным событием. Недавно она праздновала день рождения своего любимого человека. Однако его личность девушка все еще держит в секрете. Звездная наследница призналась, что в честь праздника даже собиралась показать его поклонникам.

«Мы вместе уже почти семь лет! И в радости, и в горе. Сегодня я почти уломала его снять первый совместный TikTok, но это по ходу невозможно, и мне это в нем нравится. Да что говорить, мне в нем все нравится, я очень благодарна судьбе, что рядом со мной такое надежное плечо. Может быть, когда-нибудь я смогу уговорить его выставить в Instagram фотку, и вы увидите, какая мы красивая пара», - похвасталась Анна.

Заворотнюк-младшая поделилась снимком мини-торта, который приготовила бойфренду. «Я - котик, ты - котик», - красовалась надпись на десерте, усыпанном кремовыми цветами.






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