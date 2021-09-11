«Душа будет петь, пока я жив»: в память об Иосифе Кобзоне

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11 сентября 2021, 11:01 Наталья Полянская

Фото из открытых источников

Уже 3 года с нами нет выдающегося и заслуженного артиста Иосифа Кобзона. В его репертуаре было более 3 тысяч песен, которые любили многие.



Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области. Отец его был начальником отдела кадров на конфетной фабрике. В начале войны семью эвакуировали в Узбекистан. В конечном итоге, оказавшись под Ташкентом, отец ушёл на войну. В 1944 году семья вернулась на Украину в Краматорск. В школе Кобзон учился на отлично. В 1956 году окончил Днепропетровский горный техникум. На праздничных мероприятиях любил выступать на сцене.



Во время службы в армии его пригласили в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. После армии Иосиф поступил сразу в несколько учебных заведений: ГМПИ имени Гнесиных, Консерваторию, ГИТИС, Мерзляковское училище. Но все же выбрал Гнесинку. Он стал выступать в Доме Союзов и Доме Композиторов с песнями Аркадия Островского, Долуханяна, Фрадкина, Френкеля, Пахмутовой, Колмановского, Мурадели, Туликова.



Кобзон был солистом Всесоюзного радио. А в 1962 году уже появился и на Всесоюзном телевидении. Через 2 года певец стал лауреатом Всероссийского конкурса артиста эстрады.



Народный артист принимал участие в различных музыкальных фестивалях: «Золотой Орфей», «Песни года» и давал сольные концерты.



Иосиф Кобзон был женат трижды: на певице Веронике Круговой, артистке Людмиле Гурченко и Нинель Дризиной.

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