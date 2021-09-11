У сына Иды Галич заподозрили серьезный диагноз

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

11 сентября 2021, 10:49 Анастасия Иванова

Фото взято из instagram @galichida

Ида Галич рассказала, что ей приходилось испытывать несколько дней. Три дня назад ее сыну Леону стало плохо. Как рассказала Ида, у ребенка случился припадок, похожий на эпилептический. Она вызвала скорую помощь и врачи приняли решение об экстренной госпитализации.



Галич с сыном попали в Морозовскую детскую больницу, хоть и корпус, в который госпитализировали Леона, старый, и условия не «пятизвездочные», врачи - настоящие профессионалы. В итоге была проведена масса обследований, которые не подтвердили наличие у мальчика серьезной болезни.



«Хочу сказать спасибо всем девочкам-соседкам: все будет хорошо! Вы такие сильные! И у вас прекрасные детки! Ну, а нас отпустили: все самые страшные диагнозы не подтвердились. Скорее всего наша судорога была вызвана отравлением», - рассказала блогерша.















Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости