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У сына Иды Галич заподозрили серьезный диагноз

, 10:49

У сына Иды Галич заподозрили серьезный диагноз
Фото взято из instagram @galichida

Ида Галич рассказала, что ей приходилось испытывать несколько дней. Три дня назад ее сыну Леону стало плохо. Как рассказала Ида, у ребенка случился припадок, похожий на эпилептический. Она вызвала скорую помощь и врачи приняли решение об экстренной госпитализации.

Галич с сыном попали в Морозовскую детскую больницу, хоть и корпус, в который госпитализировали Леона, старый, и условия не «пятизвездочные», врачи - настоящие профессионалы. В итоге была проведена масса обследований, которые не подтвердили наличие у мальчика серьезной болезни.

«Хочу сказать спасибо всем девочкам-соседкам: все будет хорошо! Вы такие сильные! И у вас прекрасные детки! Ну, а нас отпустили: все самые страшные диагнозы не подтвердились. Скорее всего наша судорога была вызвана отравлением», - рассказала блогерша.






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