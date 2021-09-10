Мария Кожевникова обратилась к психологу

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10 сентября 2021, 18:24 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Ранее Мария заявляла, что ей некогда страдать от депрессии, потому что надо заниматься детьми и работать. Но ее недавнее заявление заставило напрячься публику.



«Я благодарна своим подписчикам за то, что чувствуете меня без слов. Я получаю столько в директ слов поддержки, которая мне необходима впервые в жизни. Простите, не готова рассказывать что со мной происходит. Я в глубокой депрессии, а для меня это совсем чужеродное состояние, которым считаю неправильно делиться... Я стараюсь найти «дверь», работаю со специалистами и бытовые задачи немного отвлекают. Надеюсь, справлюсь»,- сообщила актриса.

Кожевникова не стала распространяться о конкретной причине того, что произошло, и почему ей пришлось обратиться к психологу. Однако фанаты подозревают, что у нее проблемы с мужем.

Этот год вообще для актрисы непростой. Уже в начале года Мария заявила, что её силы на исходе. Она пожаловалась на то, что ни один из её последних дней не обошелся без встречи с врачами: «Пока держусь и пытаюсь с иронией смотреть на всё, но не за горами нервный срыв».

Поклонники пожелали любимой артистке, чтобы неприятности в этом году наконец-то закончились и в ее жизни начался светлый период.

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