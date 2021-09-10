СМИ раскрыли личность подруги сына Орбакайте

Личная жизнь младшего сына Кристины Орбакайте интересует многих фанатов звезды. Дени Байсаров только недавно вернулся в столицу после учебы в Лондоне. Там у него наверняка были романы, но он о них не рассказывал.
Новой подружкой Дени Байсарова оказалась девушка Алина. Она окончила МГУ им. М. В. Ломоносова, училась долгое время в США и Англии. Вернувшись в Россию, стала преподавать языки, подрабатывая репетитором. Кроме того, Алина записывает вдохновляющие подкасты.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.