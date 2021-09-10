СМИ раскрыли личность подруги сына Орбакайте

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10 сентября 2021, 18:17 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Личная жизнь младшего сына Кристины Орбакайте интересует многих фанатов звезды. Дени Байсаров только недавно вернулся в столицу после учебы в Лондоне. Там у него наверняка были романы, но он о них не рассказывал.

Новой подружкой Дени Байсарова оказалась девушка Алина. Она окончила МГУ им. М. В. Ломоносова, училась долгое время в США и Англии. Вернувшись в Россию, стала преподавать языки, подрабатывая репетитором. Кроме того, Алина записывает вдохновляющие подкасты.

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