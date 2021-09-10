Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Алексей Лукин получил высокую популярность среди девушек и «дам бальзаковского возраста»

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10 сентября 2021, 13:56 Источник: teleprogramma.pro

Алексей Лукин, фото: Instagram

22-летний актер Алексей Лукин рассказал, что сериал «Ивановы-Ивановы» принес ему высокую популярность не только среди ровесниц, но и «дам бальзаковского возраста – 35-40 лет».

Алексей сообщил, что после выхода сериала ему пришлось закрыть директ в Instagram, поскольку он получал много сообщений от «милых дам». Актер напомнил, что во втором сезоне встречался с бывшей возлюбленной своего отца – Антона Иванова, которого сыграл Сергей Бурунов. По его словам, после выхода эпизода к нему стали проявлять внимание женщины постарше.

«Однажды я вместе с семьей гостил у бабушки на даче, и она попросила: «Леша, выйди, пожалуйста, сфоткаться». Я выхожу, а там стоит женщина с соседнего участка. Видно, что накрасилась и подготовилась к встрече. Помню, как она сказала: «Ой, это вы. Давайте я вам участок покажу», а я ответил: «Большое спасибо, но давайте мы просто сфотографируемся» и ушел, обломал даму», - поделился Лукин в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Артист признался, что у него есть любимая девушка. Алексей считает, что без второй половинки нельзя себя чувствовать полноценно как мужчина.

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