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Елизавета Янковская рассказала о травмирующем опыте из прошлого

, 08:54

Елизавета Янковская рассказала о травмирующем опыте из прошлого
Фото взято из интернета

Елизавета в 14 лет пережила не только смерть дедушки, но и огромное давление со стороны общественности. Елизавета Янковская - представительница одного из самых известных кланов в российском кино. 

Когда твой дедушка легенда, да и родители известны на всю страну, приходится нелегко. Именно поэтому актрисе пришлось пройти через самую настоящую травлю.

«Я всегда знала, что от меня ждут великих свершений. Сейчас все используют так много новых понятий - газлайтинг, токсичность, абьюз и прочие термины для явлений, на которые человечество наконец-то обратило внимание. А я вдруг поняла, что нет никакого слова, относящегося к детям из известных семей и к их проблемам. Хотя на самом деле детей из известных семей очень часто троллят. Я училась в обычной образовательной школе - и постоянно там дралась. Я била ребят, меня били, унижали и оскорбляли просто из-за того, что мой дедушка - известный артист», - рассказала Янковская.

К дедушке артистка всегда относилась с пиететом. Естественно Елизавету травмировала смерть близкого человека. И именно в этот период актриса столкнулась с психологическим давлением.

«Когда умер дедушка, мне было 14 лет. Моя семья пыталась меня защитить, но полностью сделать это было невозможно. Например, за мной, школьницей, бегали люди, они преследовали меня, хотели узнать, что я чувствую. Это были очень неприятные травмирующие истории», - поделилась Елизавета.

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