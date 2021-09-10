«Ружья для понта, ножи — для дела»: Гаю Риччи 53 года

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10 сентября 2021, 08:36 Наталья Полянская

Один из самых известных кинорежиссёров Гай Риччи сегодня празднует свой 53 день рождения. Его работы в жанре криминальной комедии захватывают дух у зрителей.

Кинорежиссёр родился 10 сентября 1958 года в Англии в и был вторым ребёнком в семье. Родители мальчика вскоре развелись. Большую часть детства Гай провел в старом поместье 17 века. Его семья происходит от английского короля Эдуарда I.

Учился Гай не очень хорошо, у него была дислексия. Он учился в двух школах и из последней его выгнали.

В юности Риччи занялся режиссурой рекламных роликов. У него совсем не было денег на дебютный проект, тогда он обратился к Питеру Мортону (сооснователю Hard Rock Cafe), племянник которого изучал кинопроизводство в Лос-Анджелесе и согласился продюсировать картину.

В 1995 году выпускает свою первую короткометражку «Трудное дело». Следующий проект режиссёра финансировать жена Стинга. Он вышел под названием «Карты, деньги, два ствола» и стал настоящим прорывом.

Самыми известными работами кинорежиссёра можно назвать: «Шерлок Холмс», «Унесенные», «Револьвер», «Остров сокровищ», «Джентльмены» и «Гнев человеческий».

Гай Риччи был женат на известной американской певице Мадонне. Они прожили вместе 7 лет, у них есть родной сын Рокко и усыновленный сын Дэвид. В 2015 году режиссёр женился второй раз на модели Джек Эйнсли. У супругов есть трое детей: два сына и дочь.

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