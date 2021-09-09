В сети обсуждают возможную беременность Кейт Миддлтон

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9 сентября 2021, 18:24 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Подписчики супруги принца Уильяма оживленно обсуждают, чем же объясняется длительное отсутствие Кейт. Миддлтон не появляется на публике больше двух месяцев - это и заставило задуматься общественность.

Обычно с женой принца Уильяма такого не случалось, за исключением моментов, когда она была беременна. Все три раза, когда Кейт ждала сначала Джорджа, потом Шарлотту и Луи — первые месяцы своей беременности Миддлтон сидела дома. И дело было вовсе не в том, что она скрывала свое положение, просто чувствовала себя так плохо, что ей было не до выходов.



Поэтому не удивительно, что долгое отсутствие герцогини, которая не склонна пренебрегать своими обязанностями члена королевской семьи, вызвало подозрения, что она снова в положении.

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