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Слухи о разводе: князь Монако Альбер II прокомментировал информацию о расторжении брака с княгиней Шарлен

, 18:11

Слухи о разводе: князь Монако Альбер II прокомментировал информацию о расторжении брака с княгиней Шарлен
Взято из интернета

Семьи монархов всегда находятся под пристальным вниманием, но новости о князе Монако Альбере II и его жене, княгине Шарлен, последнее время просто не сходят со страниц прессы. Виной тому долгая разлука супругов.

С мая княгиня живет на своей родине в ЮАР. Согласно официальным сообщениям Шарлен заразилась там лор-инфекцией и вынуждена проходить новые курсы реабилитации и лечения. Именно по этой причине она не может вернуться в Монако. Но есть те, кто начал подозревать, что в княжеской семье разлад, и все идет к разводу. Такие предположения недавно снова стали мелькать в прессе, поэтому князь Альбер II решил прокомментировать эти слухи.

«Она не покидала Монако в ярости! Она уехала не потому, что злилась на меня или на кого-то еще. Она ехала в Южную Африку, чтобы пересмотреть работу своего фонда там и немного отдохнуть с братом и друзьями. Предполагалось, что это будет всего неделя, максимум 10 дней, но она все еще там, потому что у нее была эта инфекция, возникли все эти осложнения», - заявил монарх.

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