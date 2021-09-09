В Москве провожают в последний путь Бориса Краснова, Алла Пугачёва пришла на прощание

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9 сентября 2021, 13:49

Борис Краснов, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

В Москве в четверг провожают в последний путь художника-постановщика Бориса Краснова. Церемония прощания с Красновым проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

Проститься с Борисом Красновым пришли многие его друзья, коллеги, артисты. Алла Пугачёва приехала с мужем Максимом Галкиным. Примадонна долго стояла у гроба покойного, принесла соболезнования его вдове Евгении Константиновне и разрыдалась, - сообщает "МК".

Простились с Красновым продюсер Евгений Болдин, музыканты Валерий Сюткин, Михаил Турецкий.

Борис Краснов ставил уникальные шоу для российских исполгрителей Аллы Пугачева, Иосифа Кобзона, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева. Примадонне он ставил "Рождественские встречи". За время своей творческой деятельности Краснов осуществил более 3,5 тысячи проектов – концертов, телевизионных программ, фестивалей, презентаций, торжественных церемоний. Как театральный художник Краснов сотрудничал с ведущими театрами России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, - передает РИА Новости.

Борис Краснов скончался ночью во вторник, 7 сентября.

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