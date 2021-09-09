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Актёр Евгений Стычкин признался, что в юности он был «офигевшим и совершенно невыносимым»

, 12:56 Источник: teleprogramma.pro

Актёр Евгений Стычкин признался, что в юности он был «офигевшим и совершенно невыносимым»
Евгений Стычкин, фото: Alexander Chernykh, globallookpress.com

Актёр, режиссёр театра и кино, телеведущий, многодетный отец Евгений Стычкин признался, каким в юности был он. 47-летний Стычкин рассказала в интервью изданию «Телепрограмма», что он торговал долларами, делал разные страшные вещи, был «офигевшим, полуадекватным, совершенно невыносимым» и много раз его приводили в полицию. Но он сам опомнился.

«Бывают, что человек из милого, симпатичного, очаровательного мальчика превращаются в чудовище... У меня все произошло наоборот как раз благодаря любви к профессии», - поделился Стычкин.

У актёра шестеро детей. При работе над новым фильмом «Контакт» ему помог родительский опыт. Стычкин – отец шестерых детей, младший из которых родился в прошлом году.

Продюсер сериала Иван Самохвалов уверен, что события, происходящие в картине, заставят зрителей разных поколений по-другому посмотреть на то, как растут дети сегодня и вспомнить свой юношески опыт.

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