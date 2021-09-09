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«Собака укусила за лицо»: Баста показался в кадре с синяками

, 08:48

«Собака укусила за лицо»: Баста показался в кадре с синяками
Взято из интернета

На самом деле исполнитель участвовал накануне в спарринге, о чем и рассказывал фанатам в видеоролике. Рэпер давно занимается боксом и нередко делиться с подписчиками видеозаписями с тренировок. Сам спарринг Василий Вакуленко не показал, но зато продемонстрировал его последствия. Артист же отнесся к этому с юмором.

«Были сегодня спарринги. Не знаю, как оценивать свое участие, но мне кажется, я был на высоте. Соперник ни разу в меня не попал: я курсировал, смещался, двигался. А на лице - это меня собака укусила просто», - поделился Баста в видеоролике.

Однако судя по побоям на его лице, досталось артисту неплохо. Глядя на лицо Вакуленко, думается, что ударов Василий пропустил прилично.

 

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