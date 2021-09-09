Сын Агнии Дитковските пошёл в первый класс

Агния не сильно любит делиться личным. Но в этом случае не смогла удержаться и показала своего сына-первоклассника: в июня ему исполнилось 7 лет.
Актриса продемонстрировала как сын играет на музыкальных инструментах5 «1-й» , - лаконично подписала Дитковските, поставив сердечко.
Многие подписчики отметили, прокомментировав пост, что мальчик похож на маму: «Красота у вас в роду! Тоже будет актером!», «Очень красивый Федор! Копия своей мамы», «Как же он похож на Агнию», «Какие глазки! Очень похож на маму», «Похож на маму как сильно! Круто!», «Хорошего настроения мальчику и хороших оценок».
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