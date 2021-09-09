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Jerry Heil поделилась несколькими историями из жизни: певица рассказала о страшном диагнозе и панике

, 07:56

Jerry Heil поделилась несколькими историями из жизни: певица рассказала о страшном диагнозе и панике
Фото взято из instagram @thejerryheil

Украинская певица рассказала о своих панических атаках и страшном диагнозе «анорексия», поставленным ей в связи с навязчивым желанием похудеть ради молодого человека. 

Несколько историй из жизни исполнительница поведала в программе «Невероятная правда о звездах», запись которой размещена на YouTube—канале.

«Он был таким худым, что я решила похудеть ради него», – отметила Jerry, говоря о парне, с которым «наклевывались» отношения.

Ради мнимого идеала Jerry Heil приняла решение худеть и решила испробовать самые различные диеты. В результате девушка испортила себе здоровье и «заработала» диагноз - анорексия.

«Утром я должна была выпивать зеленый чай, в обед нужно было съесть салат из огурца заправленный водой... Я похудела, и у меня начались проблемы с женским здоровьем», – поделилась певица своим опытом экстремального похудения.

Позже у исполнительницы начались панические атаки, связанные с нарушением психики. По словам украинской певицы, справиться с недугом ей помог клинический психолог.

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