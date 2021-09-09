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Уж очень теплые взаимоотношения: Мороз показала «семейные» фото с мужем Собчак

, 07:47

Уж очень теплые взаимоотношения: Мороз показала «семейные» фото с мужем Собчак
Фото взято из интернета

Дарья Мороз и Константин Богомолов прожили в браке восемь лет, а после развода остались в хороших отношениях, что нетипично для разведенных людей. Режиссер женился второй раз, на Ксении Собчак. А вот артистка нового избранника себе так и не нашла. Дарья ушла с головой в работу, где нередко пересекается с бывшим супругом. 

У Богомолова и Мороз подрастает их дочь Анна, которую они стараются воспитывать совместными усилиями. Девочка отметила свой 10-ый день рождения. По такому поводу родители устроили ей праздник с тортом и шариками. Снимками с прошедшего торжества Дарья поделилась в своем инстаграме.

Подписчики актрисы отметили, какие получились яркие и душевные снимки с дня рождения. Особенно всех умилил Константин, который вынес имениннице огромный торт со свечками. А на заднем плане рядом с режиссером можно заметить Мороз, светящуюся от счастья.

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