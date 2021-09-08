Звёзды «Дома-2» Ксения Бородина и Давид Манукян примут участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период»

Звёзды реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и Давид Манукян примут участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Как стало известно, Бородину тренирует олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв. В прошлом сезоне Соловьёв был партнёром коллеги телеведущей Ксении Бородиной Ольги Бузовой.
Бузова и Соловьёв в призовую тройку шоу не попали. Бородина после развода с Курбаном Омаровым проводит много времени на тренировках на льду.
По словам членов съёмочной группы, теледива и фигурист несколько недель тренируются на одном из закрытых катков Москвы, - сообщает издание «Телепрограмма» со ссылкой на «СтарХит». Говорят, Ксения делает успехи на льду.
Надо отметить, Ксюша не хвалится в соцсетях, что готовится участвовать в ледовом шоу.
Активно тренируется и блогер Давид Манукян. Напомним, Манукян более года встречался с Ольгой Бузовой.
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