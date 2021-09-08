Светлана Лобода заявила, что в период самоизоляции регулярно платила своему коллективу зарплату

Знаменитая российская певица Светлана Лобода в рамках разговора с журналистами призналась, что во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса нового типа, платила зарплату своему коллективу.
Светлана Лобода уточнила, что даже в период жесткого локдауна сохраняла свой музыкальный коллектив и исправно перечисляла сотрудникам зарплату.
Певица в беседе с порталом teleprogramma.pro отметила, что к настоящему моменту ситуация стала более стабильной: проходят не только корпоративы, но также кассовые концерты и даже фестивали. Лобода уточнила, что теперь она и ее коллектив выступают не только в онлайн-формате, но и на больших сценах.
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