Прогулка в Лондоне: Кира Найтли с мужем и детьми была замечена на улицах города

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

8 сентября 2021, 00:01 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Есть знаменитости, которые активно ведут социальные сети и часто выкладывают подробности своей личной жизни, а есть те, кто не очень любит постоянное внимание. К последней категории явно относится Кира Найтли и ее супруг, музыкант Джеймс Райтон. Однако даже самые осмотрительные знаменитости все равно попадаются на глаза репортерам.



Таким образом совсем недавно папарацци удалось заснять семейную пару вместе с их маленькими дочерьми на прогулке по Лондону.

Заметить актрису в потоке было не так-то просто, ведь она едва ли выделялась на фоне обычных жителей города. На улицу Кира вышла в тренче Burberry, свободных джинсах и кремовом свитере.

Дети передвигались рядом на самокатах. Двухлетняя Делайла, видимо, только осваивает этот вид транспорта, так как несколько раз запнулась и упала. Но трудности настроение девочке не испортили, тем более заботливая мама сразу утешила ее.

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