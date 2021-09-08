Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Прогулка в Лондоне: Кира Найтли с мужем и детьми была замечена на улицах города

, 00:01

Прогулка в Лондоне: Кира Найтли с мужем и детьми была замечена на улицах города
Фото взято из интернета

Есть знаменитости, которые активно ведут социальные сети и часто выкладывают подробности своей личной жизни, а есть те, кто не очень любит постоянное внимание. К последней категории явно относится Кира Найтли и ее супруг, музыкант Джеймс Райтон. Однако даже самые осмотрительные знаменитости все равно попадаются на глаза репортерам.

Таким образом совсем недавно папарацци удалось заснять семейную пару вместе с их маленькими дочерьми на прогулке по Лондону.

Заметить актрису в потоке было не так-то просто, ведь она едва ли выделялась на фоне обычных жителей города. На улицу Кира вышла в тренче Burberry, свободных джинсах и кремовом свитере.

Дети передвигались рядом на самокатах. Двухлетняя Делайла, видимо, только осваивает этот вид транспорта, так как несколько раз запнулась и упала. Но трудности настроение девочке не испортили, тем более заботливая мама сразу утешила ее.

 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Мнение

Телеведущий Новоженов: если Путину и Шойгу будут мешать комары, то в тайге осушат болота

Телеведущий Новоженов: если Путину и Шойгу будут мешать комары, то в тайге осушат болота

Президент РФ Владимир Путин в настоящее время находится на отдыхе в одном из регионов Сибири, вместе с ним отдыхает министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью