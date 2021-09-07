Шаляпин рассказал, почему не может навещать тяжелобольную супругу

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7 сентября 2021, 23:34 Анастасия Иванова

Фото: cоцсети

Певец устал от нападок негативных людей, что он бросил свою жену Татьяну Дэвис в тяжелом состоянии. Прохор решил объяснить в чем же дело и рассказать фанатам, почему не навещает супругу.

Дело в том, что Татьяну поместили в «красную зону». В больницу женщина попала сразу после того, как тест на ковид оказался положительным. Вскоре ей резко стало хуже, и врачи ввели Дэвис в кому.

Шаляпин заявляет, что ему не разрешают даже взглянуть на возлюбленную через стекло. Он в надежде, что супруга все-таки сможет справиться с недугом. Недавний пример с исцелившейся певицей МакSим воодушевляет всех родных тяжело больных пациентов.

«Всё, что мы можем, - молиться. Поэтому все комментарии, что я бросил жену, настолько неуместны и глупы. Она находится в красной зоне, к ней нет доступа никакого, даже посмотреть через стекло. Моё пребывание в Вегасе бессмысленно, просто сидеть в этом доме одному и всё», - заявил Прохор.

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