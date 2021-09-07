Дилару уговаривают развестись с Моргенштерном

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

7 сентября 2021, 23:24 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Многие звезды шоу-бизнеса предрекают, что развод Моргенштерна произойдет очень скоро. Недавно с комментариями по этому поводу выступила Яна Рудковская. Она предположила, что брак рэпера не будет удачным, так как в свои 23 года ему не стоило прощаться с холостяцкой жизнью.

Подозревают, что Алишер не будет хранить верность своей супруге - Диларе Зиннатуллиной. Якобы артист будет гулять налево от своей жены и рано или поздно ей надоест терпеть такое поведение мужа. Данное мнение у окружающих сложилось из-за скандальных выходок Моргенштерна и имиджа человека, которому всё равно на чувства других.

В СМИ появилась новость о том, что Лена Ленина рекомендует Диларе сразу подать на развод. Правда, перед этим посоветовала найти хорошего адвоката, который поможет ей получить половину всех денег рэпера.

«Дилара, идите сюда, сейчас подскажу, что срочно нужно делать. Чтобы не остаться у разбитого корыта и не пополнить ряды жен, которым изменяют направо и налево. Необходимо: 1. Срочно развестись!» - заявила Ленина.

Еще Елена добавила, что советует супруге Алишера заняться карьерой и вложить деньги в собственный бизнес, так как скандально известный исполнитель не может беречь денежные средства.

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