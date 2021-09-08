Владимиру Епифанцеву - 50: жизненный путь актёра

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8 сентября 2021, 08:07 Наталья Полянская

Фото: cоцсети

Сегодня свой день рождения отмечает известный российский актёр и режиссёр Владимир Епифанцев. Сегодня у именинника юбилей, ему исполняется 50 лет. На данный момент Владимир успел сыграть роли в фильмах «Фартовый», «Спарта», «Человек ниоткуда» и «Жуки».

Режиссёр родился в Москве в семье советского актёра Георгия Епифанцева. После школы он окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина при театре Вахтангова. В 1998 Владимир окончил режиссёрский факультет ГИТИС. Его наставником был Пётр Наумович Фоменко.

Свой творческий путь режиссёра он начал с создания трэшевой программы на канале ТВ-6 под названием «Дрёма». После чего играл роль в трэш-андерграундном фильме «Зелёный слоник», в кинематографе это был его первый опыт.

В 2007 году принимал участие в шоу «Король ринга», «Танцы со звездами». В 2012 году Владимир Епифанцев участвовал в реалити-шоу «Полиглот» вместе с Анастасией Веденской.

Епифанцев был женат на актрисе Юлии Стебуновой. Их отношения закончились разводом. После чего Владимир женился на актрисе Анастасии Веденской. В браке у актёра родились два сына. В 2018 году Анастасия и Владимир тоже развелись.

Сейчас актёр сильно увлёкся спортом. В его блоге в Instagram можно увидеть множество видео из спорт-зала. Так же актёр делится фотографиями со своей новой возлюбленной 26-летней Юлией Семеновой. Они познакомились в интернете. На первом свидании Владимир разочаровался в фигуре девушки, из-за чего ей пришлось сбросить 30 килограмм. Сейчас у пары все хорошо. «Моя мама на неё молится»,- поделился актёр в программе «Судьба человека».

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