Отпуск в Италии: Кендалл Дженнер поделилась новыми снимками со своим парнем

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

7 сентября 2021, 19:15 Анастасия Иванова

Фото взято из instagram @kendalljenner

Американская супермодель вернулась в Лос-Анджелес из Италии, где провела конец августа в компании друзей. Но даже сейчас Кендалл продолжает делиться впечатлениями с каникул.

Новой порцией фотографий, сделанных в Италии, модель поделилась со своими подписчиками. Опубликовала она в том числе и новые кадры со своим возлюбленным, баскетболистом Девином Букером.

Об их романе заговорили еще весной 2020 года, но в то время пара все отрицала. Подтвердили свои отношения Кендалл и Девин уже в этом году, выбрав для этого День святого Валентина. Так, во время Олимпиады, Дженнер посвятила пост победе баскетбольной команды США, которая принесла национальной сборной золотую медаль.

Судя по новой серии фоток, супермодель провела свой отпуск весьма расслаблено: она отдыхала на пляже, не отказывала себе в местной кухне и много гуляла.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости