Из Пекина на российскую сцену: как за 33 года Ян Гэ добилась популярности

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7 сентября 2021, 07:24 Наталья Полянская

Сегодня 7 сентября свой день рождения отмечает блогерка, певица и актриса Ян Гэ. Девушка известна многим телезрителям по шоу «Голос» где она принимала участие в команде Димы Билана.

Что мы знаем о Ян Гэ? Актриса родилась в Пекине в 1988 году, сразу после учёбы переехала в Россию и поступила в Тульский университет на переводчика. Благодаря программе обучения по обмену, ей удалось заполучить бюджетное место.

А уже в 2010 Ян Гэ поступила во ВГИК, и стала студенткой режиссёрско-актёрской мастерской под руководством Валерия Рубинчика и Сергея Соловьёва. Но тут ученица уже не смогла поступить на бюджет. Её мать была вынуждена продать дом в Китае ради образования дочери.

После окончания ВУЗа актриса стала работать в «Гоголь-центре». Её наставником был Кирилл Серебренников (который сегодня тоже отмечает день рождения). Ян Гэ участвовала в спектаклях «Феи» и «Пробуждение весны». На сегодняшний день актриса принимает участие в спектакле «Декамерон».

Однако, девушка не остановилась на театре и продолжила свою актерскую карьеру уже в кино. Первой её ролью стала героиня Ли в фильме «Кладоискатели». Кроме того, она снялась в известных российских блокбастерах «Притяжение» и «Экипаж».

Свои режиссерские таланты Ян Гэ проявила на Московском международном фестивале. Режиссёрская работа «Ню» была дебютной и принесла девушке специальный приз жюри «Серебряный Георгий».

В музыкальной сфере девушка проявила себя в полуфинале конкурса «Новая волна» и «Голос».

Ян Гэ, как и многие другие актрисы, ведёт свой блог в Instagram. Там девушка рассказывает о своих жизненных ситуациях, продолжает познавать тонкости русского языка и публикует короткие смешные видео в формате «Reels».

Редакция «Аргументы Недели» поздравляют талантливую артистку с днём рождения и желают новых ещё более ярких творческих достижений.

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