У Павла Деревянко появилась новая возлюбленная

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 сентября 2021, 21:03 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

По некоторым данным, у Павла Деревянко появился новый роман. Его избранницей стала Зоя Фуць. Их заметили вместе вчера на дне рождения бывшего участника шоу «Холостяк» Антона Криворотова. Там Зоя и Павел вели себя вполне непринужденно и не скрывали взаимной симпатии: целовались и танцевали вместе. Фуць поделилась кадрами с вечеринки и у себя в сторис, снимая присутствующих. Деревянко вместе с девушкой не позировал, но пару раз в кадр попадал.

Зоя Фуць бизнесвуман родом из Красноярска. У Зои есть двое сыновей. Сама Фуць занимается сервисом по доставке кокосовой воды, а также пошивом одежды для бизнеса и спорта, как указано у нее в профиле инстаграма.

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