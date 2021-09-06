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У Павла Деревянко появилась новая возлюбленная

, 21:03

У Павла Деревянко появилась новая возлюбленная
Фото взято из интернета

По некоторым данным, у Павла Деревянко появился новый роман. Его избранницей стала Зоя Фуць. Их заметили вместе вчера на дне рождения бывшего участника шоу «Холостяк» Антона Криворотова. Там Зоя и Павел вели себя вполне непринужденно и не скрывали взаимной симпатии: целовались и танцевали вместе. Фуць поделилась кадрами с вечеринки и у себя в сторис, снимая присутствующих. Деревянко вместе с девушкой не позировал, но пару раз в кадр попадал. 

Зоя Фуць бизнесвуман родом из Красноярска. У Зои есть двое сыновей. Сама Фуць занимается сервисом по доставке кокосовой воды, а также пошивом одежды для бизнеса и спорта, как указано у нее в профиле инстаграма.

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