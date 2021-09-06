Важные перемены в жизни Энрике Иглесиаса: певец сможет жениться на Анне Курниковой

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 сентября 2021, 19:30 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Энрике Иглесиасу удалось одновременно обрадовать и огорчить фанатов своим заявлением. Новость о том, что уже совсем скоро выйдет его новый альбом, которого поклонники ждали так долго, просто не могла не заставить его аудиторию почувствовать себя счастливыми. Но сразу после этой новости, певец сделал опечалившее всех заявление: он сообщил, что на этом завершит свою карьеру.

Иглесиас объяснил, что давно уже задумывался о том, чтобы завершить свой «путь» исполнителя.

«Я размышляю на эту тему даже не месяцы, а последние несколько лет. В первый раз я задумался об этом еще в 2015-м!» - объяснил Энрике.

Певец добавил, что этот альбом будет состоять из двух частей, однако он станет последним в его карьере. Самый первый свой альбом Энрике выпустил еще в 1995-м. А с тех пор, как свет увидел его предыдущий, 10-ый по счету прошло уже почти 7 лет.

Поклонники были огорчены, но не поражены решением звезды. В последние годы, благодаря рассказам самого Иглесиаса и публикациям на его страничке в сети, все могли убедиться, какое важное место в его жизни занимает семья.

Энрике не скрывает, что он искренне наслаждается ролью отца, за что должен поблагодарить свою любимую - Анну Курникову, родившую ему трех очаровательных детишек.

Завершение музыкальной карьеры Иглесиаса станет, скорее всего, радостной новостью для Курниковой. Ведь хотя он вместе с ней с 2001 года, они до сих пор официально не женаты. Певец не раз заявлял о своей готовности жениться на Анне, однако пока что так и не сделал этого.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости