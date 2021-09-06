Историческая тиара и платье от известного дизайнера: появились подробности венчания принцессы Марии Анунциаты Лихтенштейнской
6 сентября 2021, 14:49 Анастасия Иванова
В субботу, 4 сентября, принцесса Мария Анунциата Лихтенштейнская вышла замуж за итальянского предпринимателя Эмануэле Мусини. С предпринимателем принцесса встречалась до свадьбы уже несколько лет.
Бракосочетание состоялось в Шотландской церкви в Вене. Как и положено, к алтарю принцессу вел отец - принц Николаус Лихтенштейнский.
Под венец Мария Анунциата пошла в платье Valentino с пышными рукавам и юбкой, а завершала образ историческая Габсбургская диадема, которая была сделана примерно в 1890 году императорским придворным ювелиром Кехертом в Вене.
Официально брак был зарегистрирован еще 26 июня на скромной гражданской церемонии на Villa della Tenuta di Fassia в Италии.
А церковь в Вене молодожены покинули, как положено по традиции, в открытом конном экипаже, попутно приветствуя собравшихся на улице людей.
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