«Любовник» Бородиной прокомментировал роман с ведущей

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 сентября 2021, 13:32 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Уже несколько недель Ксения свободная женщина. Недавно в СМИ поползли слухи о том, что Бородина уже нашла замену своему бывшему мужу Курбану Омарову. Об этом стали говорить после того, как Бородина дважды за короткий срок появилась на публике в компании Эрика Авагяна.

Пресса была очень заинтересована, кем же является новый избранник ведущей Дома-2. Удалось узнать, что у него есть свой бизнес, хотя и не слишком успешный. Несколько компаний Авагяна уже закрыты, но, несмотря на это, он демонстрирует в интернете роскошную жизнь - путешествия на элитные курорты и дорогие авто.

На днях Эрик прокомментировал слухи об их романе с Ксенией. Предприниматель, который моложе звезды на девять лет, сделал неожиданное заявление: «Я с ней даже не знаком, но мечтаю с ней познакомиться, возможно, в этой жизни это сбудется, а пока это иллюзия».

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